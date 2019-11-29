Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию

Европейский парламент принял резолюцию, что объявляет чрезвычайное положение в области климата и окружающей среды в Европе и мире, сообщает УНН со ссылкой на сайт Европарламента.

"Накануне Конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Мадриде 2-13 декабря, парламент в четверг принял резолюцию, объявляет чрезвычайное положение в области климата и окружающей среды в Европе и мире. Они также хотят, чтобы Комиссия обеспечила полное соответствие всех соответствующих законодательных и бюджетных предложений по ограничению глобального потепления до температуры ниже 1,5°C", - говорится в сообщении.

По информации Европарламента, все соответствующие законодательные и бюджетные предложения надо привести в полное соответствие с поставленной целью.

"В отдельной резолюции Парламент призывает ЕС как можно быстрее, но не позднее 2050 года представить свою стратегию достижения климатической нейтральности на рассмотрение Конвенции ООН об изменении климата. Также европарламентарии призывают нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Лейен включить целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в европейский Зеленый договор", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации ООН, человечество ждет климатическая катастрофа, если не начать ежегодно сокращать выбросы парниковых газов.

Источник: УНН







