Макрон хочет сотрудничать с Россией, а Уоллес предостерегает: России верить нельзя

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Североатлантический альянс (НАТО) к более тесному взаимодействию с Россией. “Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю”, — заявил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже. В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что РФ испытывает решимость НАТО, используя Украину, представляет угрозу для НАТО, поэтому ей нужно противостоять укреплением международного сотрудничества.

Макрон считает общим врагом Альянса - некий практически безличный “терроризм”и хочет создать “новую архитектуру доверия и безопасности, что предполагает более тесное взаимодействие с Россией. Относительно своих слов о “смерти мозга НАТО”, которые он сказал ранее в интервью британскому изданию The Economist, Макрон отметил, что считает их “сигналом для пробуждения”. Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы “безответственно”, если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции. “Настоящий союз основан на действиях, а не на словах”, — сказал Макрон. Он призвал, в частности, к “большему участию союзников” в операции Франции против джихадистов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

Уоллес наоборот заявляет: "Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром испытывает нашу решимость. Частично она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны. Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу - через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США - ред), там, где это подходит - вместе с ЕС, где это подходит - ситуативно, мы должны вместе принять это под контроль и дать решительный отпор России".

А Путин - пользуется раздорами и планомерно делает свое дело, реализуя свои планы и намерения.

Источник: DW







