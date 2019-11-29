Команда Зе собралась вверх дном перевернуть все высшее образование

Вузов станет меньше, а качество высшего образования повысится - уверены "слуги народа". Такие реформы уже в ближайшем будущем планирует провести Министерство образования и науки. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в сфере высшего образования - новации касаются как учебного процесса, так и организации деятельности вузов.

Лучше меньше, да лучше

О необходимости сократить количество вузов в Украине говорят уже добрый десяток лет. Сегодня в стране действует более 650 высших учебных заведений - это в два раза больше, чем, к примеру, в Германии. При этом качество украинского образования зачастую оставляет желать лучшего, а стереотип о том, что высшее образование - автоматический пропуск в успешный и богатый мир, приводит к тому, что после окончания вуза его выпускники часто остаются безработными или работают не по специальности. Министр образования Анна Новосад постоянно подчеркивает, что деньги на деятельность вузов тратятся неэффективно, да и финансировать их нужно в соответствии с качеством работы. В МОН уже заявили о том, что намерены повышать престижность профессионального образования, так что в перспективе около 45% выпускников школ должны поступать именно в такие образовательные учреждения.

После принятия изменений в законодательство деньги на вузы будут выделять исходя из достигнутых ими результатов. К примеру, один из критериев - количество трудоустроенных по специальности выпускников. Несоответствие предлагаемого украинскими вузами образования потребностям рынка труда - одна из основных проблем, на которую сетуют работодатели. Решить эту проблему нардепы намерены при помощи нескольких инструментов. Так, закон существенно упрощает процедуру лицензирования вузов: если ранее вуз должен был получать лицензию на каждую специальность, то теперь лицензирование оставят лишь для "регулируемых профессий". Этот термин ввели для специальностей, которые предусматривают особо ответственную работу, - например, в атомной энергетике, медицине, на военной службе. Остальные же специальности (а это более 100) лицензировать не будут - вузы по собственному усмотрению смогут формировать учебные программы и количество студентов, набираемых на курс. Так сфера высшего образования сможет оперативно реагировать на потребности рынка труда и выпускать действительно востребованных специалистов. Однако контроль за качеством образования, несмотря на отмену лицензирования многих специальностей, намерены усилить.

Если законопроект будет принят окончательно, лицензирование останется только для уровней образования - вуз должен будет доказать, что он соответствует требованиям, выдвигаемым законодательством к институтам или университетам. Поскольку процесс лицензирования часто называют одним из самых коррупционных, его намерены сделать электронным. Вузы будут сами выбирать, как и чему именно учить студентов, - главное, чтобы программы соответствовали определенному уровню высшего образования, а выпускники в конце обучения успешно сдали Единый государственный квалификационный экзамен. Причем дипломы государственного образца канут в Лету - каждый вуз будет выдавать свои документы о завершении обучения. Это, кстати, общемировая практика.

Изменения, предложенные нардепами, направлены на дальнейшую автономизацию вузов, к примеру, вузы сами будут определять количество ставок для преподавателей и их оклады. Однако при этом будет усилен контроль за работой ректоров. Как отмечают в Министерстве образования и науки, ректоры, по сути, являются наемными менеджерами, однако у ведомства отсутствуют рычаги влияния на них. Законопроект предусматривает, что кандидаты на должность ректора должны будут представить программы работы на должности. Программа победившего кандидата ляжет в основу контракта, который ректор должен будет заключить с министерством, в документе будут указаны четкие KPI (ключевые показатели эффективности), которых должен достичь руководитель вуза.



Без госдиплома, но с письмом

В сопроводительной записке к законопроекту отмечено, что ориентированность на потребности студента должна стать основным в деятельности вуза. Инициированные нардепами изменения вводят понятие "студентоцентрированное обучение" - студентов намерены поощрять становиться автономными и ответственными субъектами учебного процесса, в том числе путем формирования индивидуальной образовательной траектории и установления партнерских отношений с преподавателями и администрациями вузов.

Одно из предложенных новшеств - возможность получать образование сразу по нескольким специальностям. Ранее украинские вузы осуществляли в партнерстве с иностранными учебными заведениями программы "Двойной диплом". Теперь же выпускник может получить сразу несколько дипломов (их количество в законопроекте не ограничено) в украинских вузах. Кроме того, закон предусматривает возможность обучения магистров по междисциплинарным программам сразу по двум специальностям.

В то же время нардепы намерены усилить ответственность за плагиат и фальсификации - студент, уличенный в академической недобросовестности, может попросту не получить диплом, если в его дипломной работе найдут заимствования или другие неподобающие вещи. Правда, как именно будут искать плагиат, пока неизвестно. Положение о Национальном репозитарии академических текстов - электронной базе, где будут собраны диссертации, статьи, дипломные работы и другие тексты, было утверждено Кабмином еще в июле 2017-го. Украинская наукометическая база данных должна была заработать в этом году, однако ее запуск вновь перенесли.

Еще одно новшество в украинских вузах, предложенное депутатами, - мотивационное письмо для абитуриентов. Оно должно способствовать сознательному выбору абитуриентами вузов и специальностей. Но инициатива уже вызвала критику. Так, нардеп Инна Совсун отметила, что такая инициатива может быть сопряжена с коррупционными рисками: даже если вес оценки письма будет составлять до 1% конкурсного балла, на престижных специальностях такая мелочь может сыграть большую роль. Кроме того, усилится нагрузка и на преподавателей - им придется читать и оценивать десятки тысяч мотивационных писем. Кроме того, после поступления со всеми студентами - и контрактниками, и теми, кто поступил на бюджет, - намерены подписывать договор, в котором четко зафиксируют срок обучения и ответственность каждой из сторон. Кроме того, обязательным для абитуриентов условием поступления в вуз должен стать единый экзамен по иностранному языку.



Кому дадут фору

В законопроекте обновляется перечень категорий абитуриентов, которые будут иметь преимущества при поступлении. Сегодня на балл за особые успехи при поступлении могут рассчитывать призеры IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, а также призеры III этапа Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ членов Малой академии наук. После принятия законопроекта победители олимпиад никакими преференциями пользоваться не будут. Дополнительный балл за особые успехи получат участники международных олимпиад, а также спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Кроме того, преимущества будут иметь военные, проходящие службу по контракту, - они смогут поступить в вуз без сертификатов ВНО. В этом году сдавать экзамены при поступлении могли только уволенные с военной службы лица и демобилизованные служащие.

Кроме того, жители Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донбасса смогут учиться на льготных условиях в любом государственном вузе страны. Сегодня жители Крыма по льготной программе могут обучаться в университетах на юге Украины, жители оккупированной части Донбасса - в перемещенных вузах. Право определять квоту для таких студентов предложено передать МОН - сейчас это прерогатива Кабмина.

Алиса Неделина

Источник: dsnews







