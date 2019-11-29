Зачем наука и почему ученые не должны изобретать: ликбез для «неолибертариев»

Евгений Дикий - украинский ученый, военный, публицист, андидат биологических наук, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», с февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр - рассказывает о том, для чего стране на самом деле нужна наука и чем должны заниматься настоящие ученые.

"В день науки только ленивый не высказался на тему «наука важна». Я вот почти до ночи собирался остаться ленивым, потому что когда науку делаешь, некогда ее же нахваливать. Но здесь целый министр экономразвития страны также решил скзать нам, наукивцям, пару приветливых слов — и тут я не выдержал…

Не имею ничего личного против Милованова — он как раз один из наиболее сознательных в нашей новой политической реальности, и гораздо ближе к пониманию науки, если сравнивать с большинством его предшественников на посту. Но именно поэтому я и не выдержал, — если даже у вменяемых людей и якобы носителей идей прогресса такое представление о науке — дела действительно очень плохи, и всем нам следует в первую очередь «идти в народ», заниматься просвещением и популяризацией, а только потом говорить о развитии науки всерьез.



Итак, что же меня так «вкурвило»?

Цитата: «Давайте будем платить ученым 20% прибыли от их идей и изобретений? Что вы думаете об этом?»

Что, думаете обиделся на малый процент? Да нет, процент вполне приемлемый (особенно от «идеи» — вот мне интересно, по какой методике рассчитать процент от идеи дарвиновского отбора неевклидовой геометрии или релятивистской физики?), и вообще это предмет торга.

Дело в другом: наука и ученые не делают изобретений! И не должны! Попробую «На пальцах» объяснить министру экономразвития, как наука влияет на развитие технолоигий, и далее через технологии на экономику.

Надеюсь, такие фамилии как Фарадей и Максвелл что-то говорят даже экономистам-либертариям. Школьный курс, основные законы электромагнетизма. На электромагнетизме работают все гаджеты, в частности те, по которым господин министр демонстрирует свои представления о науке, а я стараюсь как-то политкорректно выразить свою оценку этих представлений. Поэтому вопрос, электромагнетизм влияет на технологии и экономику вероятно очевидный, и не дискутируется.

Все просто? Да, но! Но ни Фарадей, ни Максвелл не изобрели ни одного гаджета! Ни одного, Карл!!! И даже не пытались! Эти джентльмены из любопытства изучали, как работает механизм Вселенной, какие законы двигают его «колесики». И все. «Всего лишь».





Ученый — одна «архитектура мозга», инженер-изобретатель — другая

А вот в следующем поколении пришли Эдисон, Тесла, Белл, Маркони — и придумали, как изученные Фарадеем и Максвеллом законы природы можно применить для практической пользы. При этом сами они не сделали ни одного открытия! И не пытались! Потому что каждому свое, и «от каждого по способностям». Ученый — одна «архитектура мозга», инженер-изобретатель — другая.

Они не являются взаимозаменяемыми, они дополняют друг друга. И дополняют именно с шагом в одно поколение. Именно так работает наука, именно так происходит прогресс — и в этой истории Фарадей и Максвелл не получат «свои 20%», потому что не из чего! В парадигме недоученых-неолибертарианцев они выходят «лишними» и не заслуживают оценку, зато достойно оцененне ими Эдисоны и Беллы должны взяться абсолютно неизвестно откуда, вероятно по Аристотелю " амозародитися из болота"…

Да, бывает что процесс перехода от научного познания к практическому применению его результатов происходит несколько быстрее, чем это было с электромагнетизмом. Атомную бомбу сделали в определенной степени те же люди, которые разрабатывали теорию ядерных взаимодействий — но также с расстоянием между теорией и практикой в четверть века. Эту четверть века они должны были дохнуть с голода, потому что еще не заработали «свои 20%», тогда как умереть по такой логике они должны были миллиардерами (ну или наоборот — получить 20% от руин Хиросимы).





Наука — процесс получения новых знаний

Главное во всей этой истории — наука и изобретательство это, как говорят в моей любимой Одессе, «две большие разницы». Наука — процессе познания, процесс получения новых знаний. Изобретательство и инженерия не продуцирующие новых знаний, но на основе достижений науки придумывают аксессуары для улучшения нашей жизни (или чаще для лишения жизни, но это уже к другой дискуссии).

Что может быть менее практичным, чем изучение бактерий и архей, живущих в горячих источниках и гейзерах Йеллоустонского парка? Правда, интерес ради любопытства, барские прихоти? А вот только именно найденная в этих экзотических бактериях термостойкая полимераза лежит в основе многомиллиардной индустрии ПЦР-анализов, без которых сегодня нельзя представить медицину (и еще много чего). Патент на эту полимеразы был продан за $300 млн.

Но — в основе было научное исследование призвано «просто» прояснить, как таким образом некоторые организмы выживают при тех температурах, при которых все остальные варятся «вкрутую»? А на выходе неожиданно вышел суперпатент на принципиально новую технологию. Вот так это иногда срабатывает.

Еще быстрее получилось с системой СRISPR, которая от открытия в процессе изучения такой сугубо академической темы как иммунитет у бактерий за какие-то 10 лет превратилась в мощную новую технологию изменения генома — но это исключение, скорее, подчеркивает общее правило.

В общем, биотехнологии пока уступают в темпах роста только ИТ-отрасли (и то еще как считать) — но открыватели двойной спирали ДНК Крик и Уотсон, на чьем открытии базируются все без исключения биотехнологии, сами не изобрели никакой коммерческой технологии, они «лишь» объяснили, каким образом живые организмы сохраняют и передают наследственную информацию, все остальное делали другие люди, их ученики и последователи. Поэтому Крик с Уотсоном «миловановские 20%» отнюдь не заработали, куда им, лузерам…



Хэштег «наукаважна»

В последнее время хэштег «наукаважна» стал модным, и это само по себе радует. Возможно, для науки в стране приближается рассвет. Но — если мы не дадим превратить поддержку науки в очередную профанацию. А на это похоже.

Когда страна уже пережила трагедию «победы скотоводов над муховодами». Трофим Лысенко и его приспешники привлекли внимание сталинского режима именно тем, что обещали сразу выращивать ветвистую кустистую пшеницу, удваивать надои молока и т. д., тогда как «вейсманисты — морганисты» разводили в пробирках абсолютно ненужных в хозяйстве мух-дрозофил. Сталин выбрал скотоводов, а «муховоды» пошли «исправляться трудом» в ГУЛАГе.

Только вот те страны, где ученым позволили разводить мух в пробирках, пока опережают нас и по урожаях пшеницы, и по надоям молока, не говоря о более современных технологиях.

Повторение лысенковщины под неолибертарианскими лозунгами станет последним гвоздем в гроб нашей науки. В отличие от сталинских времен, пока граница открыта, и те, кто понимает свою неуместность в «системе 20%», просто поедут туда, где наука продолжает заниматься своим делом — познанием мира.

Мы же останемся ожидать неизвестно на какой основе новых замечательных изобретений. А в ожидании будем дальше воспроизводить модель экономики, которая сложилась на наших землях еще в античные времена: гнать баржи с пшеницей из плодородного Причерноморья, получая взамен «айфоны» и электромобили. Так поступали еще наши древние предки — скифы, выменивая на зерно керамику и украшения у эллинов… И так будет продолжаться, пока климатические изменения (за изучение которых также никак не насчитаешь 20%) не превратят наши черноземы в пустыню.

Несмотря на все, верю в победу разума!

P. S.: если новых руководителей страны еще соберут в каком-либо Трускавце, готов «безвозмездно, то есть даром» © прочитать лекцию или даже курс лекций о том, как работает и как не работает наука, как ее правильно финансировать, оценивать и как реалистично считать «20% от идеи»...

Источник: techno.nv







