За билетик на концерт и 700 грн для украинцев не деньги

В этом году украинцы с большим удовольствием посещали различные концерты, фестивали, спектакли нежели в прошлом году. Самих мероприятий тоже стало больше. Цирки и юмористические шоу выросли в цене, а вот театры и фестивали обошлись дешевле. Билетчики отмечают также еще один новый сегмент, динамично набирающий популярность - гейминг-индустрия.

«Хотя пока доля подобных ивентов еще не сильно высокая, динамика продаж поражает», — рассказал основатель билетного сервиса Максим Плахтий.

В городах-миллионниках ежемесячно проходят мероприятия на любой вкус — от масштабных музыкальных фестивалей до экспериментальных театральных постановок и джазовых вечеров.

«Согласно статистике нашего сервиса, прирост в количестве ивентов от 2018 к 2019 г. составил 12,5%. Для сравнения годом ранее прирост был 16%. Эти цифры свидетельствуют, в первую очередь, о насыщенности рынка. Для понимания — в пиковые сезоны для индустрии, а это сентябрь-март или февраль-июнь у нас продается около 3-4 тысяч мероприятий. Согласитесь, есть из чего выбрать», — говорит Плахтий.

По информации экспертов, в ноябре 2019 года концерты посещают 59% "фестивальщиков", театр - 17%, фестивали - 9%, цирк - 5%, юмористические шоу - 5%, вечеринки и дэнс-ивенты - 3%.

А средняя цена проданных билетов составила на концерты - 697 грн, в театр - 301 грн, на фестивали - 1395 грн, в цирк - 252, на юмористические шоу - 505 грн.

В будущем году средняя стоимость билетов почти не изменится, говорят участники рынка, если инфляция будет соответствовать заявленным в бюджете 6%, а курс гривны не поднимется выше 27 грн. за доллар.

В общем, народ у нас все же далеко не бедный, если в состоянии выкладывать такие деньги за развлечения. Не все еще, выходит, у нас пропало.

Источник: УБР







