Во Львовской области военной части исчезло бронетанковое имущество на 9 млн грн

В одной из воинских частей Львовщины провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8 900 000 грн., Информирует военная прокуратура Западного региона.

В ведомстве считают, что нехватка стала следствием небрежного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода).

Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Источник: vpzhr.gp.gov.ua



