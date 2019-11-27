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Армия / Криминал / Львов
Вчера, 23:00
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Во Львовской области военной части исчезло бронетанковое имущество на 9 млн грн

В одной из воинских частей Львовщины провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8 900 000 грн., Информирует военная прокуратура Западного региона.

В ведомстве считают, что нехватка стала следствием небрежного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода).

Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Источник: vpzhr.gp.gov.ua


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