В МОН назвали 20 университетов с наибольшим финансированием от государства

Министерство образования опубликовало список из 20 университетов Украины, получивших наибольшее количество государственных денег на науку. В общем эти университеты получили почти 300 млн гривен за последние три года, рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович во время рабочей поездки в Харьков.
В этом году мы сделали некий ТОП-20 университетов, которые за последние 3 года получили больше государственных средств на науку. Речь идет о тех средствах, которые они получают через МОН по результатам конкурса научных проектов, - рассказал заместитель министра образования.
300 млн гривен, которые министерство выделило на научные исследования, это шестая часть общего бюджета, который предусмотрен на науку. Весь бюджет составляет почти 1,790 млрд гривен.
Топ-20 университетов Украины по государственному финансированию на науку:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
Харьковский политехнический институт;
Львовская политехника;
Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев);
Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
Академия финансового управления (Киев);
Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
Национальный авиационный университет (Киев);
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
Харьковский авиационный институт;
Сумской государственный университет;
Днепровская политехника;
Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
Львовский институт банковского дела;
Ужгородский национальный университет;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Также замминистра пояснил, что систему финансирования планируют менять.
Сейчас мы говорим именно о конкурсном финансировании, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только по конкурсами. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн грн, - объяснил Юрий Полюхович.
Источник: МОН