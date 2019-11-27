В МОН назвали 20 университетов с наибольшим финансированием от государства

Министерство образования опубликовало список из 20 университетов Украины, получивших наибольшее количество государственных денег на науку. В общем эти университеты получили почти 300 млн гривен за последние три года, рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович во время рабочей поездки в Харьков.

В этом году мы сделали некий ТОП-20 университетов, которые за последние 3 года получили больше государственных средств на науку. Речь идет о тех средствах, которые они получают через МОН по результатам конкурса научных проектов, - рассказал заместитель министра образования.

300 млн гривен, которые министерство выделило на научные исследования, это шестая часть общего бюджета, который предусмотрен на науку. Весь бюджет составляет почти 1,790 млрд гривен.



Топ-20 университетов Украины по государственному финансированию на науку:





Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Харьковский политехнический институт;

Львовская политехника;

Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев);

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Академия финансового управления (Киев);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный авиационный университет (Киев);

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Харьковский авиационный институт;

Сумской государственный университет;

Днепровская политехника;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры;

Львовский институт банковского дела;

Ужгородский национальный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.



Также замминистра пояснил, что систему финансирования планируют менять.

Сейчас мы говорим именно о конкурсном финансировании, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только по конкурсами. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн грн, - объяснил Юрий Полюхович.

Источник: МОН







