НАБУ задержала "крестного отца контрабанды" Альперина

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из крестных отцов контрабанды в Украине Вадима Альперина. От себя он пообещал "ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом".

Впоследствии адвокат одесского бизнесмена Вадима Альперина сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Он также добавил, что "ценный подарок от Президента никому не достанется".

26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Источник: facebook.kirill.timoshenko







