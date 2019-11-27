Виталий Кличко пришел в суд, чтобы взять Андрея Садового на поруки

Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где выбирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, чтобы взять его на поруки: "Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством к суду о взятии мэра Львова на поруки".

"Понимая, что Садовый Андрей Иванович является публичным лицом, и готов к сотрудничеству со следствием, и ни в коем случае скрываться не будет, просьба рассмотреть взятие на личные поруки Садового Андрея Ивановича до окончания следствия" - сказал Кличко в суде.

Кроме того, на поруки Садового хотел взять нардеп Павел Бакунец, экс-нардепы Олег Березюк, Татьяна Острикова, Оксана Сыроед, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Дмитрий Белоцерковец, Оксана Продан.

В итоге, суд постановил избрать меру пресечения Садовому в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн.

"Удовлетворить частично. Применить к Садовому мера пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн. Возложить на подозреваемого Садового Андрея Ивановича следующие обязанности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, суду по каждому требованию, сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми уголовного производства, а также свидетелями, по обстоятельствам данного уголовного производства", - сообщил судья.

Залог может быть внесен другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет ВАКС.

Средства Садовый должен внести не позднее пяти дней.

Перед этим, во время разговора с журналистами, Садовый заявил, что не хочет никакой меры пресечения.

"Я бы просил об отказе прокуратуре в любом обеспечении. Я искренне благодарен коллегам депутатам Верховной Рады сегодняшнего и прошлого созыва, но я не хочу создавать им какие-то неудобства, потому что у нас есть взаимное уважение", - сказал мэр Львова.

"Буду подавать апелляцию, чтобы не было обеспечения. Дело не имеет смысла", - подчеркнул Садовый в комментарии журналистам.

Напомним, Садовому инкриминируют злоупотребление властью. По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планах строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона.

Прокуроры несогласны со стоимостью земли, которую продано инвестору за 54 млн, поскольку рыночная стоимость должна была быть 140 млн.

Дочерняя компания голландского гиганта недвижимости планировала инвестировать в строительство индустриального парка почти 50 млн евро и построить более 100 000 квадратных метров производственных помещений. Более того, в некоторых странах под крупные инвестиционные проекты землю отдают на бесплатной основе, чтобы компания создала новые рабочие места.

«Начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры. Приезжают прокуроры, исследуют, а земля стоит. За это время инвестор построил индустриальные парки в Румынии и в других городах Европы», - рассказал мэр Львова.

Планируемый индустриальный парк должен был предоставить около 3 тысяч рабочих мест.

Источник: pravda







