Украинцы против легализации азартных игр и рынка земли

Согласно результатам общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "ДемИнициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизился. Наибольше недоверие у украинцев вызывают внедрение рынка земли и легализация азартных игр.

Исследование показало, что каждый второй опрошенный (49,3%) против легализации рынка азартных игр. Что касается рынка земли, то против него выступают 57,9% жителей Украины.

Также исследование "ДемИнициатив" говорит о том, что в августе лишь 24,9% считали, что отсутствие у представителей власти опыта в политике и госменеджменте это минус, теперь таких стало 40,8%. То есть люди хотят видеть профессионалов у руля, а не дилетантов.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре – 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", – считает глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Как следствие, действия Зеленского, который выступает инициатором земельной реформы и легализации азартных игр, в августе воспринимались негативно 3,5% украинцев, а теперь - 8,2%.

"Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля - это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент", - считает Кушнирук.

Напомним: сентябре этого года соцслужба "Рейтинг" провела исследование, которое показало, то почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях.

Источник: obozrevatel







