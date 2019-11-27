Владельца отеля "Токио Стар", где заживо сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд 27 ноября принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар" - отпустил Вадима Черного под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

На следующем заседании суда 4 декабря будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества бизнесмена.

Напомним, что Вадим Черный обратился в Апелляционный суд месяц назад, после того как суд первой инстанции назначил ему залог в 53 млн грн. Сначала бизнесмен просил уменьшить сумму залога, а потом отпустить его под домашний арест. За это время состоялось около 10 заседаний. Во время них поменялось несколько судей и в конце концов Черного все-таки отпустили под домашний арест прямо из зала суда.

В деле о смертельном пожаре в отеле "Токио Стар" осталось две ключевые версии ЧП – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

После пожара в одесском отеле "Токио Стар" в Украине могут закрыть половину гостиниц.

Источник: pravda











