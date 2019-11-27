Украина снова выиграла в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома"

Россия пыталась оспорить решение, по которому "Газпром" заставили выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд с процентами, но проиграла. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко у Facebook . "Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!" – написал он.

"Отклонена апелляция "Газпрома" на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В том решении, между прочим, полностью отменялись требования "Газпрома" о "бери или плати", – уточнили в "Нафтогазе".

"Газпром" выплатил Украине $345 млн из-за Стокгольмского арбитража

Решение по контракту на поставку выносили в два этапа. Отдельное решение вынесено 31 мая 2017. "Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года. Эта апелляция 27 ноября 2019 года отклонена.

"Газпром" теперь должен заплатить Украине более 1 млн евро компенсации за судебные издержки. Об этом говорится в решении апелляционного суда округа Свеа в г. Стокгольм, неофициальный перевод которого опубликовал Витренко.

"Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс в размере 1021 774,26 евро и 1 млн 650 тыс. грн, из которых 1 млн - юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты", – сказано в решении суда.

Также Апелляционный суд отклонил запрос "Газпрома" на компенсацию расходов на судебный процесс и не разрешил ему засекретить результаты дела. А еще судьи указали, что это решение нельзя обжаловать.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража являются обоснованными, и "Газпрому" эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?" – добавил Витренко.

Источник: facebook.yuriy.vitrenko







