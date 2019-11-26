Банкноты обходятся государству на миллиард дороже, чем монеты

Национальный банк Украины, завершая переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, объяснил, почему монеты являются более выгодными для государства, чем банкноты, сообщает пресс-служба НБУ.

“Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен”, — указали в Национальном банке.

В пресс-службе финансового регулятора также отметили, что: “продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один — два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств”.

Как стало известно ранее, Национальный банк Украины сообщил, что сейчас завершает обновление банкнотно-монетного ряда гривны и назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен.

Источник: bank.gov.ua







