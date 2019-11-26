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Политика / Криминал
Вчера, 20:30
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РФ продолжает незаконно удерживать более сотни украинцев

Россия незаконно удерживает 115 украинцев, верифицированных как политические заключенные, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Большинство из ныне удерживаемых Кремлем политзаключенных – крымские татары.

"Информация у меня из МИД Украины, это 115 политзаключенных, которые верифицированы, и предоставлен им статус именно политзаключенного", - рассказала "Радио Свобода" омбудсвумен.

По ее словам, из 115 человек 18 осуждены условно, но находятся на территории аннексированного Крыма и не могут выехать оттуда. "Они лишены права свободного передвижения, им нужна наша помощь, и поэтому они включены в этот список на освобождение", - пояснила Денисова.

Большинство из ныне удерживаемых Кремлем политзаключенных – 87 человек из 115 – это крымские татары. "Из них 72 человека, наших граждан Украины, остаются за решеткой именно в Российской Федерации", - подчеркнула она.

Источник: radiosvoboda



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