Боевики усиливают огневые позиции вблизи района разведения войск - разведка

По информации разведки Объединенных сил, командования российских оккупационных войск обустраивают огневые позиции вблизи района разведения войск. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств", - отметил он.

Кроме того, на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности.

Так, 23 ноября в результате нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 АК (Донецк) ВС РФ. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события.

С его слов, российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видео-материала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня.

К тому же, сегодня утром боевики на Донбассе осуществили два обстрела из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям с направления Петровского, что в непосредственной близости к участку разведения №3. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром ООС, передает УНН.

"Сегодня утром, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрела, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка. Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в штабе, "российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей".

"Это очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом. Объединенные силы огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Напомним, район Богдановки - один из трех участков разведения сил на Донбассе. Ранее разведения в трех участках Россия ставила как требование для проведения саммита "нормандской четверки". Он должен состояться в Париже 9 декабря.

Джерело: mil.gov.ua



