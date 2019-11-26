Disney предупреждает: в старых мультфильмах - «устаревшие культурные представления»

12 ноября онлайн-кинотеатр "Disney+" официально запустился в США, и с первого же дня пользователям стали доступны десятки фильмов и сериалов, включая многие классические картины компании. Как заметили зрители, в описании нескольких старых мультфильмов — в частности, «Дамбо», «Котов-аристократов», «Книги джунглей» и «Леди и бродяга» — есть пометка об «устаревших культурных представлениях».

Как поясняет IGN, появление данного дисклеймера является следствием того, что в прошлом Disney нередко использовала расовые стереотипы в своим мультфильмах. Например, в «Книге джунглей» король обезьян Луи и его подопечные говорят с афроамериканским акцентом, а в «Леди и бродяге» две подлые сиамские кошки изображены как карикатура на азиатов.

Кроме того, в «Питере Пэне» есть песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»). в «Дамбо» же актер озвучки ворона Джима Кроу (имя персонажа, к слову, также неоднозначно), будучи белым, пытался пародировать манеру речи афроамериканцев, что для последних является оскорбительным (см. vocal blackface).

Некоторые пользователи посчитали, что сама по себе пометка — это хорошо, однако сделать ее, по их мнению, можно было и лучше. В качестве примера они привели развернутое сообщение, которое использует Warner Bros. для аналогичных случаев, вставляя его прямо в мультфильм.

Любопытно, что среди всех мультфильмов отдельного и наиболее конкретизированного предупреждения удостоился «Пиноккио» — в его описании указано, что устаревшие представления в мультфильме касаются употребления табака.

https://www.youtube.com/watch?v=rlQYqQs0R3w&feature=emb_logo

Напоследок отметим, что сами мультфильмы Disney менять не стала — все сцены в них, даже те, которые вызывают вопросы у зрителей, остались такими же.

Источник: DTF









