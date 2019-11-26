Курс валют

Новости

Все новости
Шоу бизнес / Общество
Вчера, 16:00
54
Версия для печати

Disney предупреждает: в старых мультфильмах - «устаревшие культурные представления»

12 ноября онлайн-кинотеатр "Disney+" официально запустился в США, и с первого же дня пользователям стали доступны десятки фильмов и сериалов, включая многие классические картины компании. Как заметили зрители, в описании нескольких старых мультфильмов — в частности, «Дамбо», «Котов-аристократов», «Книги джунглей» и «Леди и бродяга» — есть пометка об «устаревших культурных представлениях».

Как поясняет IGN, появление данного дисклеймера является следствием того, что в прошлом Disney нередко использовала расовые стереотипы в своим мультфильмах. Например, в «Книге джунглей» король обезьян Луи и его подопечные говорят с афроамериканским акцентом, а в «Леди и бродяге» две подлые сиамские кошки изображены как карикатура на азиатов.

Кроме того, в «Питере Пэне» есть песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»). в «Дамбо» же актер озвучки ворона Джима Кроу (имя персонажа, к слову, также неоднозначно), будучи белым, пытался пародировать манеру речи афроамериканцев, что для последних является оскорбительным (см. vocal blackface).

Некоторые пользователи посчитали, что сама по себе пометка — это хорошо, однако сделать ее, по их мнению, можно было и лучше. В качестве примера они привели развернутое сообщение, которое использует Warner Bros. для аналогичных случаев, вставляя его прямо в мультфильм.

Любопытно, что среди всех мультфильмов отдельного и наиболее конкретизированного предупреждения удостоился «Пиноккио» — в его описании указано, что устаревшие представления в мультфильме касаются употребления табака.

https://www.youtube.com/watch?v=rlQYqQs0R3w&feature=emb_logo

Напоследок отметим, что сами мультфильмы Disney менять не стала — все сцены в них, даже те, которые вызывают вопросы у зрителей, остались такими же.

Источник: DTF




Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Ограблена Дрезденская сокровищница: вынесли на миллиард. Видео
Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам. Видео
«Одиссей Макс» - самый длинный трамвай в Украине уже на линии. Видео
В День Достоинства и Свободы на митинги вышли самые стойкие. Видео. Фото
Анна Киевская - королева Франции - теперь стоит в польском Кракове
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт