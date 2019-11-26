Доказано: способности к математике у мальчиков и девочек - одинаковые

Исследовательская группа из Университета Карнеги-Меллона показала, что у девочек и мальчиков нет различий в функциях мозга и математических способностях. В своей работе американские нейробиологи использовали визуализацию для анализа развития мозга у детей.

«Наука не согласуется с привычными представлениями. Мы видим, что мозг детей функционирует одинаково, независимо от их пола, поэтому, надеюсь, мы сможем изменить ожидания того, чего дети могут достичь в математике», — сказала старший автор работы Джессика Кантлон, профессор нейробиологии развития в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Кантлон и ее команда использовали функциональную МРТ для оценки мозговой активности у 55 девочек и 49 мальчиков, когда дети смотрели учебное видео, охватывающее основные математические навыки, такие как подсчет и сложение.

Не было различий в развитии мозга у девочек и мальчиков, а также различий в том, как они обрабатывали задания или уровень их вовлеченности при просмотре видео.

«Дело не только в том, что мальчики и девочки используют математическую сеть одинаково, но и в том, что сходства были очевидны по всему мозгу. Это важное напоминание о том, что люди больше похожи друг на друга, чем мы думаем», — сказала автор исследования Алисса Керси, аспирантка по психологии в Чикагском университете.

Исследователи также сравнили результаты теста ранних математических способностей — стандартизированного теста для детей от 3 до 8 лет, из 97 участников (50 девочек), чтобы измерить уровень развития математических способностей. Они обнаружили, что предрасположенность изучению и усвоению математики у детей были одинаковыми.

Похоже, что основную роль в представлении о том, что девочкам «не дается» математика играет в основном социум.

«Типичная социализация может усугубить небольшие различия между мальчиками и девочками, которые могут повлиять на то, как мы относимся к ним в науке», — подчеркнула Кантлон.

Источник: nv.ua







