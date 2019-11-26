Мощное землетрясение произошло в Албании: сотни раненых и масштабные разрушения

Мощное землетрясение поразило Албанию во вторник. В результате землетрясения число погибших уже составило 16 человек. Среди погибших - двое детей. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами. Разрушено большое количество зданий.

Геологическая служба США отметила, что землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее чуть раньше 4.00 по местному времени, имело эпицентр в 30 километрах (19 миль) к северо-западу от столицы Тираны на глубине 20 километров (12 миль).

Президент Албании Илир Мета заявил, что ситуация в городе Тумане, ближайшему к эпицентру, "очень драматическая".

"Прилагаются все усилия, чтобы вывести людей из руин", - сказал он.

В министерстве обороны Албании заявили, что тела двух людей вывезли из разрушенного здания в прибрежном городе Дуррес, в 33 километрах (20 милях) к западу от столицы Тирана. Еще одного человека нашли мертвым в том же здании рано утром. Под обломками здания в городе Тумане погибли еще два человека. Еще один человек погиб в Курбине, когда спасаясь от землетрясения, спрыгнул со здания.

Отмечается, что более 600 раненых госпитализировали в больницы в Дурресе, Тиране и Тумане.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья. Толчки продолжаются, поэтому людей из районов, расположенных в зоне поражения, призвали покинуть свои дома.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации для украинских граждан, которые могли оказаться в районе сильного землетрясения в Албании, призвав сообщить своим родным о месте пребывания, а в случае необходимости обратиться в консульство.

Источник: koha.net







