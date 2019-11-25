Как договориться с таксистом, если у вас нет детского автокресла

20 ноября в Украине вступил в силу новый закон о штрафах за перевозку детей без автокресла. Большинство водителей восприняли нововведение положительно. Однако таксисты начали жаловаться, ведь штрафы будут применять и к ним. Теперь они массово отказываются перевозить семьи с детьми.

Авто Информатор пишет, как выйти из этой ситуации и найти компромисс с владельцем авто.

Если ребенку больше четырех лет, то можно приобрести рюкзак-бустер, чтобы спокойно ездить в такси. Этот рюкзак получится легко трансформировать в бустер. Кроме того, он сделает поездку вашего ребенка не только безопасной, но и комфортной. Стоимость девайса стартует от 1700 гривен.

Также можно приобрести адаптер автомобильного ремня безопасности подходит для детей от 4 лет и весом от 15 килограмм. Это устройство адаптирует положение ремня безопасности ребенка, чтобы он проходил через плечевой пояс, а не в районе горла. Его можно купить за 170 гривен.

А для младенцев сейчас многие производители колясок создают специальные отверстия, чтобы можно было закрепить с помощью ремня безопасности. Также существуют коляски 3 в 1, включающие автокресло.

Источник: avto.informator







