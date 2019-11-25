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Вчера, 18:00
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Медпомощь в селах будут предоставлять мобильные амбулатории или выездные врачи

Медицинскую помощь в селах будут предоставлять мобильные амбулатории или выездные врачи. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству.

"Есть несколько путей для обеспечения сельского населения медицинской помощью. Один из вариантов, который сегодня мы рассматриваем, - это возможность существования мобильных амбулаторий, второй вариант - это создание возможности выезда самих врачей или привоз в амбулатории или центры медико-санитарной первичной помощи" , - отметила Скалецкая.

С ее слов, наиболее приемлемый вариант для конкретного населенного пункта должна определять местная власть.

Напомним, закупки автомобилей, оборудования и программного обеспечения для диспетчерских и оснащение центров подготовки работников экстренной медицины являются составными пилотного проекта развития системы экстренной медицины в 2019 году.

Источник: МОЗ



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