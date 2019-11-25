Эдуард Матюха - действительно украинский разведчик, заверили в ГУР

Бывший "народный мэр" города Горловки, расположенного на временно неподконтрольной территории Донецкой области, Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвердили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сам Матюха в интервью одному из телеканалов сообщил, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука считает, что, хотя точная причина рассекречивания разведчика Эдуарда Матюхи неизвестна, но он все же не случайный человек. С точки зрения Туки, ему и его семье сейчас ничего не угрожает. По словам экс-главы Луганской ОГА, Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России." Вполне возможно, что его эвакуация с оккупированной территории связана с тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках. Матюха может предоставить большое количество информации.

Источник: ГУР







