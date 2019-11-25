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Вчера, 14:00
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Зеленский попросил Путина вернуть всё, что пропало с кораблей

Президенты Зеленский и Путин обсудили в телефонном разговоре возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в "нормандском формате" по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении пресслужбы Путина.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей, а также - необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые были на этих судах во время захвата.
Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС и договорились о "продолжении контактов на различных уровнях.


Напомним:
инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным положительно оценивают 75%, а решение по отводу войск от линии разграничения положительно оценивают 59% украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Источник: Офис Президента



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