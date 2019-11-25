"Слуга народа" - фейковая партия, в ней официально никто не работает

В общественной организации «Комитет избирателей Украины» сообщили, что, согласно анализу финансовых отчетов партий по состоянию на середину ноября, в президентской политической силе «Слуга народа» официально не работает ни один человек.

«В графе «работники склада аппарата партии» указано цифру 0.

Для сравнения: в ВО «Батькивщина» официально работает 73 человека, в «Европейской солидарности» - 46 человек, в «Голосе» - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20, «взаимопомощи» - 264, «Украинская стратегии Гройсмана» - 3», - говорится в сообщении КИУ.

По данным комитета, партия «Слуга народа» также не тратила официально средств на заработную плату с потраченных на деятельность за период июля-сентября 240 млн гривен.

«Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников прессслужбы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - «в конвертах», - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В партии «Слуга народа» эти данные КИУ пока официально не комментировали.

По данным реестра политических партий, «Слуга народа» была официально зарегистрирована 31 марта 2016.

Источник: Избирком







