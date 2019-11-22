Несколько миллионов граждан Украины работают без официального трудоустройства, - Гоструд

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем, заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. "Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - добавил он.

Источник: Гоструда

От редакции

В комментариях под материалом неплательщики заверяют, что платят НДС при покупках товаров в магазинах. Вы тоже думаете, что этого достаточно?







