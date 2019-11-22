«Одиссей Макс» - самый длинный трамвай в Украине уже на линии. Видео

20 ноября 2019 года вошло в историю Одесского трамвая как день, когда в эксплуатацию с пассажирами введен первый трехсекционный сочлененный двадцатишестиметровый трамвай «Одиссей Макс» с деповским № 4061.

Он построен силами вагоно-ремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Его средняя секция имеет низкий уровень пола, что удобно для перевозки лиц с инвалидностью.

Самые интересные моменты запуска на маршрут трехсекционного трамвая мы показываем в видеоролике.

По словам заместителя директора КП «Одесгорэлектротранс» по эксплуатации Александра Коваля, вагон успешно прошел все испытания, показал себя очень удобным в управлении и очень мощным благодаря восьми тяговым электродвигателям, полностью синхронизированным в единую систему управления.

Впервые в Украине сочлененный трамваи «Gotha G4-61» появились во Львове в 1966 году. В 1980-е узкоколейные трамвайные системы получают «гармошки» «Tatra KT4SU». Что касается других городов, то на маршруты с большими пассажиропотоками выпускали системы из трех вагонов «Tatra T3SU» – так было в Киеве и в Одессе. В тоже время, в Европе отдавали преимущество сочлененным трамваям перед системами многих единиц. Современные сочлененные трамваи имеют длину до 52 метров. Заметим, что односекционные трамваи сейчас европейскими производителями почти не производятся.

Кроме трамваев «Одиссей Макс», собранных силами КП «Одесгорэлектротранс» в Одессе также должны появиться совсем новые многосекционные трамваи – их планируют купить за средства кредита Европейского инвестиционного банка – в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» банк финансирует подпроект по обновлению трамвайного парка Одессы стоимостью 20 миллионов евро. Одесса на данный момент уже прошла все необходимые формальности для начала тендерной процедуры закупки трамваев – сейчас КП «Одесгорэлектротранс» завершает работу над тендерным заданием.

В этом видеоролике - более подробно о технических особенностях трамвая «Одиссей Макс» и его сборке.

Источник: ТРАФИК







