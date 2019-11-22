Зеленский подписал "пляжный" закон: кого, за что и на сколько оштрафуют

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает ограничение права украинцев на свободный доступ к водоемам, любое нарушение предусматривает штраф, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" запрещает ограничение права общего водопользования и обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, морских заливов, лиманов ,водоемов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны.

Нарушителей будут наказывать штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов для граждан, а для должностных лиц – от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов. Повторные действия, совершенные в течение года, предусматривают штраф от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов и от 700 до 1000, соответственно.

"В случае ограничения доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда", - сказано в документе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления его в силу.

Источник: president



