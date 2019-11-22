Про зеленые "нормандские" мечты и триколорный стёб над ними: "цап-царап"

Есть две параллельные реальности: одна украинская, другая российская. И несмотря на уверенность обеих сторон, что обе настоящие - какая-то из них явно фейковая. Судите сами.

Виртуальные наработки

Генпрокуратура готовит пакет законопроектов для ОРДЛО в рамках переходного правосудия для реинтеграции Донбасса. Их обсуждают на заседании рабочей группы по интеграции оккупированніх территорий.

Говорят, подготовлены две инициативы – проект основ государственной политики в сфере защиты прав человека (в условиях преодоления последствий конфликта) и законопроект о защите пленных, который в ближайшее время должны передать на рассмотрение президенту.

"Фактически, это "дорожная карта", которая применяется для выхода из конфликта, преодоления его последствий, достижения мира, расследование тяжких преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта, и обеспечение защиты прав человека", – отметил генпрокурор Руслан Рябошапка.

В то же время, по словам заместителя главы ГПУ Гюндуза Мамедова, правосудие переходного периода, в частности, направлено на привлечение виновных к ответственности за совершение тяжких международных преступлений.

"Это и военные преступления и преступления против человечности", – сказал он.

Руководители и жители ОРДЛО недоумевают: кто сказал, что свободные "республики" собираются интегрироваться в Украину? И советуют украинским законодателям не тратить время на мечты.



Путин на форуме

Глава России, вроде бы желая привлечь иностранных инвесторов, устроил очередную экскурсию в специфический мир своих представлений о мироустройстве и роли России на международной арене. На приеме, посвященномежегодному инвестиционному форуму «Россия зовет!», его организаторы, руководители Внешторгбанка, оделись героями саги про Гарри Поттера и разыгрывали скетчи на тему книжек Роулинг.

В частности, про урегулирование «украинского кризиса», он в очередной раз подчеркнул, что сторонами конфликта являются украинское государство с одной стороны, и «Донецкая и Луганская народные республики» — с другой.

И рассказал, что никто его в мире совсем не опасается, потому что Россия - тихая и мирная страна.

Путин также сформулировал подлинную инвестиционную стратегию России: «Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап». Россия зовет, одним словом.



Борцы за независимость

Пока Путин рассказывает о том, что не имеет отношения к событиям на Донбассе, а Зеленский мечтает о том, как уговорит Путина отдать контроль за границей, борцы за независимость ОРДЛО действительно демонстрируют независимость.

Штаб ООС сообщает:

"Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил. В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям..."



"Мирный" разводняк

Об обстоятельствах ранения бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии рассказал сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера в результате российского обстрела были ранены сразу шесть нацгвардейцев, это произошло под Горловкой, близ села Зайцево. Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", - сообщил журналист.

"Ранения в основном в ноги. Благодаря своевременной эвакуации и помощи медиков-волонтеров бойцы получили качественную помощь, доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом. Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - резюмировал Бутусов.



Кого же будут выводить

Спикер Администрации президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз повторил риторику официальных российских властей о том, что российских войск якобы нет на территории Донецкой и Луганской областей.

"Войск РФ на Донбассе не было и нет...", - цитируют Пескова российские государственные агентства.

Ирина Шевченко по материалам СМИ







