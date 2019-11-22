КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных ВР

Как сообщает пресс-служба суда, КС в своем заключении признал законопроект о внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады (№1016) таким, что не соответствует требованиям ч.1 ст.157 Конституции.

"Предложенные законопроектом изменения в ст.85 и 101 Конституции предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции и законов в разные сферы общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина", - говорится в заключении суда.

Поэтому в КС предостерегают от введения такого контроля за соблюдением Конституции, который будет противоречить ей и может повлечь юридическую неопределенность, поскольку несовместимо с принципом верховенства права.

В заключении также указано, что внесение в Конституцию изменений, предложенных законопроектом, приведет к установлению неопределенных границ полномочий Верховной Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод гражданина.

"Конституционный суд констатирует, что предложенные в законопроекте изменения в ст. 85 и 101 Конституции не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и, в случае введения, могут угрожать правам и свободам человека и гражданина, а следовательно, являются не соответствующими части первой ст. 157 Конституции", - говорится в сообщении.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Источник: ccu.gov.ua







