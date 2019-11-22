Украине повезло: главой Европейской народной партии избран наш друг Туск

На съезде Европейской народной партии был избран новый председатель. Им стал польский политик, друг Украины и председатель Европейского Совета Дональд Туск, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Она отметила: "Приветствуем нового Президента ЕНП. Дональд Туск. Как по мне, лучшая кандидатура и лидер, который сможет усилить правоцентристов Европы. Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП. "ЕС" и ПП (Петр Порошенко) поздравили нового лидера партии".



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Накануне, в рамках участия в Конгрессе Европейской Народной партии, который состоялся в Загребе, с Туском встречался экс премьер министр Арсений Яценюк.

Обсуждали две основные темы - "Развитие внутренней политической ситуации в Украине и Опасности международного положения, которые касаются нашего государства", сообщил Яценюк.

"Дональд Туск - активный и преданный союзник Украины. Ценю его небезразличное стремление помочь Украине советом и деятельной поддержкой", - написал Яценюк в фейсбуке.

Однако, подчеркнул он, "никто не сможет Украине помочь, если о своих интересах в сфере безопасности не позаботится сама Украина, твердо и последовательно": "Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы встреча в "нормандском формате" в Париже не стала для Украины, Европы и мира "новым Мюнхеном" или "Ялтой", - подчеркнул экс премьер.



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Президент Европейского Совета Дональд Туск прокомментировал события в Украине.

Комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР как вести дело пятого президента Порошенко, Туск сказал, что любая попытка запугать представителей оппозиции будет поводом для тревоги в Евросоюзе:

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал он.

Туск также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно".

Дональд Туск, партия которого является оппозицией в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", - подчеркнул он.

Туск, который все эти пять лет был адвокатом Украины в Евросоюзе, также добавил, что следит за событиями в Киеве: "вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве".

Источник: Цензор







