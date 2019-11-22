В День Достоинства и Свободы на митинги вышли самые стойкие. Видео. Фото

Утром на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел поминальный молебен. Среди участников молебна были семьи погибших Героев, общественные активисты и участники Революции Достоинства.

После молебна люди возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни. Акцию организовали общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни", Самооборона Майдана, инициативная группа раненых / пострадавших на Майдане, а также при поддержке Национального музея Революции Достоинства.

Вечером на акцию под названием "У нас есть достоинство" вчера в Киеве вышло около 5 тысяч человек. Митингующие требовали остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию формулы Штайнмайера.

Активисты вышли с плакатами "Не продается", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Нет репрессиям", "Нет деморализации армии", "Хватит нас разводить", "Почему не в тюрме "регионалы" и "Беркут", "Капитуляция - не достоинство, мир под триколором - не свобода" и даже "Портнова на нары". Также люди стояли с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Помимо флагов Украины, участники вече обклеили одежду желтым скотчем, который, по задумке организаторов, символизирует борьбу украинцев за государство и свободу. Вече было организовано общественными деятелями из Движения сопротивления капитуляции.

Участники акции пообещали прийти под Офис президента 8 декабря перед встречей лидеров "нормандской четверки", чтобы предупредить президента В.Зеленского о недопустимости капитуляции.

Также участникии акции выставили палатки, где организовывали добровольцев, которые будут помогать "Движению сопротивления капитуляции".

Митинги прошли практически во всех городах Украині



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Посольство США поздравило украинцев с Днем достоинства и свободы и заверило, что США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана.

"Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полные решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана. Это важное время для Украины - пройти этим курсом, взятым 6 лет назад, который продолжается и по сей день", - заявил уполномоченный США Вильям Тейлор.



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А творческие люди сделали стране ко Дню Достоинства несколько удивительных подарков.

Музыканты украинской группы ТНМК при поддержке Минкульта записали новый клип ко Дню достоинства и Свободы. Ролик называется "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написал Артем Полежака, зачитал их Олег Михайлюта Фагот из ТНМК, анимацию сделал художник Саша Даниленко, который также рисовал клипы для группы "ДахаБраха".

Министерство культуры, молодежи и спорта ко Дню Достоинства выпустило яркий видеоролик, в котором снялись известные украинцы: "Да, мы разные, но есть то, что мы ценим больше всего, - свобода".

Ролик опубликован на странице Минкульта в соцсети. В записи ролика приняли участие: двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко, двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан, первый украинский чемпион во фристайле Александр Абраменко, талантливая украинская гимнастка Кристина Пограничная, легендарный футбольный вратарь Александр Шовковский, а также - ветераны войны, волонтеры, участники Революции Достоинства, школьники, режиссер Ахтем Сеитаблаев, телеведущие Татьяна Высоцкая, Елена Фроляк и Олег Панюта, публицист Юрий Макаров, художник Алексан г. Ройтбурд, певцы Андрей Хлывнюк, Тарас Тополя и Каша Сальцова, директор Института книги Александра Коваль, ученый Игорь Козловский и другие.

Все они сходятся во мнении, что главная ценность, которая объединяет украинцев, - это свобода.

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По материалам СМИ







