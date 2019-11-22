Адвокат Небесной сотни объявила голодовку из-за бездействия депутатов в связи с расследованиями

Прохладно-равнодушное отношение монобольшинства Верховной Рады к расследованию дел против героев Майдана приводит к крайним мерам. Адвокаты лучше других понимают, что означает затягивание процесса расследования. которое продолжается уже долгие годы.





Адвокат Евгения Закревская, представляющая в судах интересы семей героев Небесной Сотни, объявила голодовку в связи с угрозой остановки расследования преступлений против участников Революции Достоинства. Закревская выразила протест против того, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела поправку, которая предусматривает перевод сотрудников Управления специальных расследований Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, с того дня, когда остановилось это расследование, я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей. И я это вам обещаю", - заявила адвокат в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 21 ноября.

Закревская выразила опасение, что дела Майдана "уже никому не интересны", а у депутатов есть "более важные дела", чем принятие необходимых законопроектов.

Член парламентской фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что рассмотрение упомянутой Закревской поправки запланировано на 5 декабря.

Ранее адвокаты семей героев Небесной Сотни призвали Верховную Раду принять поправку, которая позволила бы перевести следователей из Управления спецсрасследований ГПУ в ГБР по упрощенной процедуре, чтобы не допустить остановки расследования дел Майдана. Это необходимо сделать, так как Генпрокуратуру лишили функции досудебного следствия.

3 октября начальнику Управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку сообщили, что он уволен. Горбатюк счел приказ генепрокурора Руслана Рябошапки незаконным и пообещал оспорить его в суде.

Тем временем, в ГБР сообщили о создании следственного отдела для расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. ГПУ передала ГБР дела Майдана. Адвокат Евгения Закревская заявила, что это "передача дел в пустоту", так как следователям ГБР, которые не работали в Управлении спецрасследований, понадобиться очень много времени, чтобы вникнуть в суть материалов.

Как сообщал Горбатюк, в делах о преступлениях против участников Евромайдана украинские суды вынесли 48 приговоров. При этом лишь девять из них касаются реального лишения свободы.

В настоящее время в делах о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении более 440 людям, обвинительные акты в отношении 288 направлены в суд.

ZN.UA