Анна Киевская - королева Франции - теперь стоит в польском Кракове

В Кракове у здания мэрии торжественно открыли памятник юной Анне Киевской - королеве Франции. Памятник киевской княжне установили на территории Дворца Велёпольских.

По идее президента Кракова Яцека Майхровского, эта локация будет символизировать не только историческую связь Кракова и Киева, но и демонстрировать уровень доверия и тесного сотрудничества мэрии столицы Украины и исторической столицы Польши.

На открытии скульптуры присутствовала киевская делегация во главе с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.

«Сегодня мы встречаем в мэрии города Кракова принцессу Анну Киевскую - символ Украины в Европе, а также символ польско-украинской дружбы. Большое спасибо за эту замечательную идею и подарок, который будет символизировать нашу дружбу. Один из великих поляков сказал: «Нет свободной Польши без независимой Украины». И это правда. Желаем вам свободы, независимости, желаем, чтобы мы вместе были в Евросоюзе. Спасибо за этот подарок», - отметил заместитель президента Кракова Богуслав Космидер.

Как отметил Мондриевский, именно Краков стал первой большой остановкой дочери Ярослава Мудрого на ее пути во Францию.

«И не только это связывает Анну с Польшей - будущую королеву Франции воспитывала сестра Ярослава Мудрого Мария Добронеге, которая, выйдя замуж за польского князя Казимира І Восстановителя, стала величественной княгиней Польши и матерью будущего князя Польши Болеслава ІІ Смелого», - напомнил он.

Скульптура была передана в подарок великому городу Кракову во время «Дней Киева в Кракове» еще в 2018 году. Возле скульптуры высадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv - еще один подарок от киевской общины, и красные розы местной селекции. Белые и красные цветы будут символизировать флаг Польши.

Скульптура юной княжны Анны (скульптор Константин Скритуцкий) является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве. Автор идеи - инициатор проекта «Путь Королевы» и главный куратор Международного фестиваля искусств «Anne de Kyiv Fest» Федор Баландин.

Он отметил, что «Путь Королевы» - большой международный художественный проект, который предусматривает установление авторских реплик памятника на пути Анны Киевской во Францию и одновременное проведение ряда культурно-просветительских мероприятий.

На сегодняшний день памятник киевской княжне уже установили во французском городе-побратиме Тулуза и в Джакарте.

Также в октябре 2019 года памятник Анне Киевской открыли в одном из старейших городов Бельгии - городе Арлон.

Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

В КГГА напомнили, что впервые модель памятника королеве Анне презентовали на территории Национального заповедника «София Киевская» в июле 2015 года во время первого Международного фестиваля искусств «Anne de Kyiv Fest».

Источник: УНИАН







