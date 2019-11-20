Замок на Закарпатье отреставрируют за деньги Европейского Союза. Видео

На реставрацию замка «Паланок», что в Мукачево на Закарпатье, потратят 2,7 млн гривен, сообщил директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич. Деньги выделили в пределах проекта «Смарт музей», действующего при финансовой поддержке Европейского Союза.

Директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич показывает здания нижней части замка «Паланок».

После восстановления помещений на четырехстах квадратных метрах разместят музейные фонды, кинотеатр и картинные галереи.

- Будут отреставрированы 2 здания замка на эти средства: планируется замена окон и дверей, капитальная реставрация крыши и фасада, внутренние реставрационные работы, - прокомментировал Белеканич.

Руководитель ассоциации развития малого и среднего бизнеса Евгений Лукша говорит: за счет проекта снимут анимационный фильм и сделают интерактивную экспозицию «История Замка Паланок».

Источник: Закарпаття







