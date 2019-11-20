Выплаты больничных, пособий по беременности и родам, а также на погребение - приостановлены

Фонд социального страхования Украины (ФСС) приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как предусмотренные Госбюджетом-2019 на это средства иссякли. В Фонде заявили, что средства на счету есть, но без изменений в Госбюджет их перечислять нельзя. Стоит отметить, что накануне Минсоцполитики заявило возможной попытке рейдерского захвата Фонда соцстрахования со стороны восстановленного решением суда экс-главы Фонда Евгения Баженкова.

Фонд сообщил вот что.

«По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства за каждым из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлением материального обеспечения запланированые на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», - прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

Постановление № 16 «Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019» принята КМУ 16.01.2019. Общие расходы Фонда на текущий год было запланировано в размере 23,26 млрд гривен, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услугах - 12,974 млрд гривен, из которых 12,535 млрд грн - на материальное обеспечение.

На сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13, 573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

«Ситуация недопустима, фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством социальной политики, которое, как орган государственного надзора за Фондом, может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Только Кабинет Министров примет изменения, выплаты будут возобновлены», - отметил Евгений Баженков.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

«Бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам. Средства на больничные и декретные было заложено на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодня, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению», - говорит Евгений Баженков.



Напомним, сегодня с утра в Минсоцполитики заявили, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват. По данным ведомства, уволенный в прошлом году директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины и восстановленный в должности Печерским райсудом Киева Евгений Баженков безосновательно внесен в Единый Государственный реестр юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как руководитель Фонда, так как не было принято соответствующее решение Правления Фонда социального страхования.

Ну, а нашему бравому монобольшинству в Раде - просто не до Фонда, у них есть задания поважнее, как они считают.

Источник: fssu.gov.ua







