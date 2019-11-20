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Вчера, 17:00
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Какими могут быть потери Украины, если РФ откажется подписать новый транзитный контракт

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" завершается 31 декабря 2019. К концу 2019-го должен завершиться процесс анбандлинга - отделения оператора ГТС. Новое соглашение должен подписать новый оператор.

1. Кремль предлагает забыть Украины о выигранных арбитраже, текущий арбитраж ($ 12 млрд) и штраф АМКУ. Общий размер желаемых русскими уступок - около $ 22 млрд.

2. Ключевое для Украины - соглашение подписывается на 10 лет на основе европейского законодательства, минимальный объем транзита - 60 млрд куб м газа в год. Еще 30 млрд - дополнительная опция, которая бронируется на случай роста спроса на рынке ЕС.

3. В Еврокомиссии поддерживают желание Украины заключить контракт с прозрачными условиями, а также отказ "забыть" арбитражные решения.

4. Далее есть три пути: Первый - в начале января РФ закручивает вентиль. Затем срочные консультации и под давлением ЕС Украина, как и в 2009 году, соглашается на компромисс.

Второй - стороны продолжают работать по старому контракту. Украина будет получать ту же плату за транзит, что и до этого. В правительстве такой сценарий отвергают.

Третий - из-за отсутствия контракта украинская сторона останавливает транзит, так как отсутствуют основания для его осуществления.

5. Все готовятся к худшему варианту - что РФ перекроет трубу. Большие запасы в "подземках" Украина и ЕС максимально препятствуют реализации такого сценария. Проблема в том, что решается этот вопрос в Кремле одним человеком. Зимой 2014-2015 годов Газпром уже потерял более $ 5 млрд. Сколько он готов потерять сейчас - неизвестно.

Источник: epravda



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