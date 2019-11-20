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Вчера, 16:00
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Россия разжилась: не побрезговала даже унитазами с украинских кораблей

Возвращенные Россией корабли не могут своим ходом вернуться домой: российские следователи и военные обобрали их до унитазов и вернули Украине практически пустые коробки. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает "РБК-Украина".

Воронченко отметил:

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

Напомним, в понедельник Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе. Украинские буксиры "Гайдамака", "Сапфир" и "Титан", которые забрали из оккупированного Крыма захваченные ФСБ военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", приближаются к порту Очакова (Николаевская область). Об этом сообщают "Крим.Реалии" со ссылкой на данные на сайте Marine Traffic.

Источник: РБК



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