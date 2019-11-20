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Вчера, 05:46
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В Канаде сменился глава министерства иностранных дел

Симпатизировавшая Украине и украинка по происхождению глава канадского МИД завершила свою работу - ее готовят к новой должности. Для того, чтобы Христя Фриладн не потеряла в карьерном росте специально для неё создают новую должность.

А новым министром иностранных дел Канады станет Франсуа-Филипп Шампань, который был министром инфраструктуры и сообществ.

Об этом сообщает CBC-Radio-Canada.

Шампань заменит Христю Фриланд на посту главного дипломата Канады и будет также заниматься некоторыми вопросами, связанными с взаимоотношениями США и Китая. Шампань, бывший юрист по вопросам торговли, в прошлом занимал также пост министра международной торговли.

Медиа осторожно комментирует будущий пост Христи Фриланд, отмечая только, что она, как ожидается, будет занимать ключевую должность, связанную с уменьшением напряженности в стране

В то же время, CBC ранее сообщал, что по данным его источников, обсуждалась возможность перевода Фриланд на руководящую должность в создаваемом Министерстве межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Ожидается, что премьер-министр Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в зале Ридо в среду, 20 ноября.

  ZN.UA

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