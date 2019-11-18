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Вчера, 19:00
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"Спиртовой" закон убивет ведущее госпредприятие "Укрспирт" - эксперт

Поспешная приватизация государственного предприятия “Укрспирт” создает риски для функционирования ведущего предприятия спиртовой отрасли. Об этом заявил эксперт экономических программ Украинского института будущего Евгений Черевиков, комментируя законопроект Президента Владимира Зеленского № 2300.

“Вероятными последствиями этого шага могут быть создание спиртовых производств производителями ликеро-водочных изделий. Также банкротство и прекращение деятельности большинства государственных предприятий отрасли, обесценивание активов работающих производственных площадок ГП Укрспирт и низкие бюджетные поступления от дальнейшей приватизации ГП Укрспирт. Учитывая отсутствие надлежащего государственного контроля за производством и реализацией неденатурированного спирта, надежды на детенизации отрасли в результате принятия этого Закона являются безосновательными”, — отметил он.

Спиртовая отрасль Украины нуждается в демонополизации, считает Черевиков. Но поэтапной, добавил он. Так, сначала надо консолидировать предприятия отрасли и оздоровить ГП “Укрспирт”.

“Этот этап должен завершиться корпоратизацией предприятия”, — считает Черевиков.

Затем следует демонополизировать отрасль, и только после этого — приватизировать государственное предприятие, говорит эксперт.

Как писал УНН, законопроект № 2300 ВР приняла за основу гарантию того, что “слуги народа” вместе с другими нардепами существенно доработан документ и обеспечат встреча членов профильного комитета ВР с Президентом.

В Комитете предлагают отсрочить демонополизацию спирта до завершения приватизации “Укрспирт”, поскольку правительство до сих пор нет видения как это будет происходить.

В Профсоюзе ГП “Укрспирт”, в свою очередь, требуют привлечь их представителей к работе над законопроектом, опасаясь, что такие непродуманные реформы “выгонят” на улицу около 5 тысяч сотрудников спиртовой отрасли.

Источник: УНН



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