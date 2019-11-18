Ситуация усложняется: ГБР как последний козырь готовит Порошенко подозрение

Адвокат экс-президента и действующего народного депутата Украины Петра Порошенко Игорь Головань назвал подготовленный Государственным бюро расследований проект подозрения в отношении его подзащитного попыткой помешать политику провести ряд международных встреч. Об этом Головань написал в блоге на «Украинской правде».

Адвокат назвал проект подозрения «российским заказом на нанесение ущерба репутации пятого президента», а также «попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)».

Кроме того, Головань считает проект подозрения «последним козырем» директора ГБР Романа Трубы, из-под которого якобы «быстро ускользает кресло». Адвокат убежден, что спешка Трубы обусловлена еще и тем, что 15 ноября Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

По мнению защитника Порошенко, подготовка проекта подозрения является попыткой директора ГБР уклониться от исполнения судебного решения.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Государственное бюро расследований сообщило о направлении в Генеральную прокуратуру проекта уведомления о подозрении экс-президенту Порошенко в деле относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Кроме того, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко.

Источник: УНИАН







