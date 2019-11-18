Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Вчера, 12:00
124
Версия для печати

Корабли возвращаются, Путин говорит - вовсе не из-за трибунала

Передача Украине трех военных кораблей, захваченных вместе с экипажем российской стороной 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива, никак не связана с международным трибуналом. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это (возвращение кораблей — ред.) никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может”, — заявил представитель Кремля.

По его словам, передачей “занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности”.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в ВМС Украины сообщили, что возвращение Украины двух катеров и буксира, которые были захвачены в 2018 году, происходит согласно плану.

Источник: УНН



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
ГБР разгромили за неправильную экспертизу "бракованных" бронежилетов для ВСУ. Видео
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт