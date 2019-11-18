Корабли возвращаются, Путин говорит - вовсе не из-за трибунала

Передача Украине трех военных кораблей, захваченных вместе с экипажем российской стороной 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива, никак не связана с международным трибуналом. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это (возвращение кораблей — ред.) никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может”, — заявил представитель Кремля.

По его словам, передачей “занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности”.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в ВМС Украины сообщили, что возвращение Украины двух катеров и буксира, которые были захвачены в 2018 году, происходит согласно плану.

Источник: УНН







