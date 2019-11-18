СБУ добралась до чиновников команды Кернеса: они украли 5 млн дорожных гривен

СБУ разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета более пяти миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - говорится в сообщении.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова, добавили в спецслужбе.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы, из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски на местах работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки. Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Источник: СБУ







