Курс валют

Новости

Все новости
Общество / Криминал
Вчера, 10:00
153
Версия для печати

СБУ добралась до чиновников команды Кернеса: они украли 5 млн дорожных гривен

СБУ разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета более пяти миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - говорится в сообщении.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова, добавили в спецслужбе.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы, из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски на местах работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки. Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Источник: СБУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
ГБР разгромили за неправильную экспертизу "бракованных" бронежилетов для ВСУ. Видео
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт