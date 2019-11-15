За что можно преследовать участников АТО/ООС: готовятся законы

В Офисе Президента состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов разработки законопроектов, которые решают проблемы уголовного преследования добровольцев - участников боевых действий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что эти законопроекты должны установить правовой статус событий на востоке Украины и лиц, принимавших в них участие, а также урегулировать вопрос амнистии добровольцев.

По его словам, действия добровольцев и других военнослужащих, за которые их судят, можно разделить на три группы. Первая - это действия людей, которые были правильными и законными в условиях боевой обстановки, но рассматриваются в судах по законам мирного времени.

"Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, которые являются правильными по законам военного времени", - отметил он.

Вторая группа - незначительные правонарушения. Для таких случаев должен быть разработан законопроект об амнистии.

"Третья группа - это тяжкие преступления, которые наказываются в условиях как мирного, так и военного времени", - сказал Евгений Дикий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что в этих законопроектах следует четко определить, кто будет попадать под амнистию, и особенности применения военного законодательства в мирное время.

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко сообщил, что законопроект № 2045-1 о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольных формирований уже обработан для рассмотрения во втором чтении.

"Частично это решит вопрос предоставления статуса лицам, которые защищали нашу родину в составе добровольческих объединений", - сказал Анатолий Остапенко.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский призвал определить сроки работы над законопроектами, которые решают проблемы уголовного преследования участников АТО/ООС.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производство в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории.

"Ожидать от них объективности не приходится. Поэтому решение этого вопроса актуально. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей", - сказал Андрей Мамалыга.

Председатель Комитета освобождения политзаключенных, правозащитница Татьяна Близнюк отметила важность решения проблемы ранее судимых добровольцев и активистов.

Адвокаты добровольцев и общественных активистов передали представителю Генеральной прокуратуры Украины материалы производств, открытых по их подзащитных.

Участники совещания решили создать рабочую группу для подготовки законопроектов, которые решат проблемы уголовного преследования добровольцев. В ее состав вошли: доброволец Евгений Дикий, представитель Службы внешней разведки Василий Вовк, представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также общественной организации "Юридическая сотня".

Источник: Офис Президента











