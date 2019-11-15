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Вчера, 22:00
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Что взорвалось в Балаклее пока неизвестно: 2 погибших, 4 ранено

По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов в Балаклее получили ранения, не совместимых с жизнью, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимых с жизнью.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

В сообщении отмечается, что Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов.

Напомним, 15 ноября местные СМИ сообщали о том, что в Балаклее Харьковской области прогремели несколько взрывов неподалеку полигона, было видно густой дым.

Зато в Генштабе сообщили, что в Балаклее в Харьковской области проводились плановые мероприятия по утилизации боеприпасов.

Позже стало известно, что в Балаклее во время проведения утилизации остатков боеприпасов четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Источник: Генштаб



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