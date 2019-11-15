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Вчера, 20:00
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Зеленский открестился от Коломойского в ответ на его скандальные заявления

Олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского.

"Он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - отметила она.

Напомним, на этой неделе вышло интервью Коломойского изданию The New York Times, в котором он заявил, что США используют Украину в своих геополитических целях, а для ее экономического выживания необходимо восстановление связей с Россией.

"Они (россияне, - ред.) сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - добавил он.

Кроме того, Коломойский отметил, что финансирование из России могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда (МВФ). По его словам, Россия якобы уже сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

Источник: РБК



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