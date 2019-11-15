ГБР разгромили за неправильную экспертизу "бракованных" бронежилетов для ВСУ. Видео

Экспертиза бронежилетов для Вооруженных сил Украины, вокруг которых разгорелся коррупционный скандал, была проведена не в соответствии с государственным стандартом ДСТУ, сообщает "Украинский милитарный портал". О нарушении стало известно во время слушания в суде обвинения начальника отдела разработки вещевого имущества Главного управления Василия Саковца.

Речь идет о ДСТУ В 4103-2002, согласно которому класс баллистической защиты бронежилета оценивается в комплексе, а не каждый элемент по отдельности.

По материалам дела, которые были озвучены на судебном заседании, эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД был поставлен ??вопрос "Пробиваются ли элементы защиты в различных случаях?"

Примечательно, что нарушение заметно на видео, опубликованном директором ГБР Романом Трубой. На кадрах видно, что части бронежилета без пластины, которую предварительно сняли, легко поддаются пробиванию пулями.

По доступными материалами дела, обнародованным в ходе слушания, экспертиза проверяла бронежилеты именно поэлементно, а не в соответствии с классом ДСТУ всего изделия.

Также во время заседания прозвучала информация, что согласно протоколов вес бронежилета на испытаниях составлял 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета Темп-М3М – около 14 кг.

Видео, о котором идет речь, Труба опубликовал 13 ноября, указывая на уязвимость бронежилетов.

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Еще 3 военных взяли под стражу. Одному назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: Милитарный портал







