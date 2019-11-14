Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео

На акцию протеста вышли работники Национальной академии наук. Около трех сотен человек собрались на Майдане Незалежности. Оттуда прошли к зданию Верховной Рады, где и проводят сейчас митинг. Об этом сообщает корреспондент "5-го канала" Петр Троць.

Говорят, средств, выделенных из бюджета недостаточно – финансирование отрасли нужно увеличить еще как минимум на миллиард гривен.

Если сравнить с 2019 годом, то финансирование науки на следующий год значительно сократили.

Напоминаем, экономического прорыва ждать не стоит. Так экономисты комментируют проект бюджета на следующий год. Обещания с зеленых билбордов и экономическая реальность. Ресурсов для экономического роста, развития науки и послаблений для бизнеса в обновленном проекте бюджета экономист Эрик Найман не видит.

Источник: 5.ua







