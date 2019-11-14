Курс валют

Новости

Все новости
Власть / Видео / Финансы
Вчера, 16:30
64
Версия для печати

Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео

На акцию протеста вышли работники Национальной академии наук. Около трех сотен человек собрались на Майдане Незалежности. Оттуда прошли к зданию Верховной Рады, где и проводят сейчас митинг. Об этом сообщает корреспондент "5-го канала" Петр Троць.

Говорят, средств, выделенных из бюджета недостаточно – финансирование отрасли нужно увеличить еще как минимум на миллиард гривен.

Если сравнить с 2019 годом, то финансирование науки на следующий год значительно сократили.

Напоминаем, экономического прорыва ждать не стоит. Так экономисты комментируют проект бюджета на следующий год. Обещания с зеленых билбордов и экономическая реальность. Ресурсов для экономического роста, развития науки и послаблений для бизнеса в обновленном проекте бюджета экономист Эрик Найман не видит.

Источник: 5.ua



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт