Курс валют

Новости

Все новости
Главные новости / Польша
Вчера, 15:00
61
Версия для печати

Сколько в Польше украинских трудовых мигрантов подсчитали в НБП

В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек. Об этом заявил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

“Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси”, – сказал Котловский.

В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.


На основании чего было установлено количество трудовых мигрантов в Польше:


выданные рабочие визы;
карты поляка;
разрешения на временное или постоянное проживание в Польше;
справки работодателей о трудоустройстве иностранцев;
общее количество официально застрахованных иностранцев.


Зарплаты в Польше по результатам исследования агентства по трудоустройству Personnel Service:


каждая вторая фирма предлагает работникам с востока ставку от 14,7 до 16 злотых брутто за час;
15 процентов платит от 17 до 21 злотого брутто в час;
каждый пятый работодатель предлагает более 21 злотого брутто в час;
17 процентов фирм готовы платить украинцам больше, чем польским работникам, чтобы задержать их в Польше.


По данным Посольства Польши в Украине, чаще всего украинцы выбирают профессии физического труда:


в области строительства и ремонтных работ;
в транспортной сфере;
сельском хозяйстве;
сфере обслуживания;
на производстве заводов и фабрик.


Источник: finance


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт