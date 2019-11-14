Сколько в Польше украинских трудовых мигрантов подсчитали в НБП

В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек. Об этом заявил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

“Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси”, – сказал Котловский.

В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.





На основании чего было установлено количество трудовых мигрантов в Польше:



выданные рабочие визы;

карты поляка;

разрешения на временное или постоянное проживание в Польше;

справки работодателей о трудоустройстве иностранцев;

общее количество официально застрахованных иностранцев.



Зарплаты в Польше по результатам исследования агентства по трудоустройству Personnel Service:



каждая вторая фирма предлагает работникам с востока ставку от 14,7 до 16 злотых брутто за час;

15 процентов платит от 17 до 21 злотого брутто в час;

каждый пятый работодатель предлагает более 21 злотого брутто в час;

17 процентов фирм готовы платить украинцам больше, чем польским работникам, чтобы задержать их в Польше.



По данным Посольства Польши в Украине, чаще всего украинцы выбирают профессии физического труда:



в области строительства и ремонтных работ;

в транспортной сфере;

сельском хозяйстве;

сфере обслуживания;

на производстве заводов и фабрик.



Источник: finance



