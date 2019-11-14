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Технологии / Здоровье / США
Вчера, 14:00
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"Акустический пинцет" поможет направлять лекарства прямо в раковые опухоли

Команда ученых из Лос-Анджелеса смогла найти новый способ лечения раковых опухолей. Сейчас самый распространенный метод лечения онкозаболеваний – химиотерапия, однако она уничтожает не только раковые клетки, но и здоровые. Новый метод лечения разработан для того, чтобы минимально травмировать здоровые клетки человека.

Чтобы имитировать кровоток, ученые закачали воду в узкую силиконовую трубку и поместили ее под кожу свиньи. В искусственные кровеносные сосуды они ввели микро-пузырьки, чтобы использовать их, как транспорт для лекарств.

Используя ультразвуковой преобразователь, как "акустический пинцет", ученые улавливали пузырьки и контролировали их движение.

Уравновешивая силу акустического излучения, исследователи перемещали микро-пузырьки в нужное место на стене трубки.

Когда пузырь добиралась до пункта назначения, его лопали с помощью увеличения амплитуды колебаний волн. Таким образом планируют освобождать лекарственные препараты в необходимом месте сосуда.

Теперь ученые хотят провести испытания на живых крысах или кроликах. Если у них все получится, они планируют проводить исследования на людях.

Источник: facenews



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