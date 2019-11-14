Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео

В ночь на 14 ноября волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов. Об этом сообщает Kharkiv Bat Group. Предварительно неравнодушные собрали 5 тысяч гривень для аренды спецтехники на 3 часа.

Летучие мыши поселились в щели на высоте 10 этажа. Они пищали в ловушке, поэтому отыскать замурованное место удалось сразу.

Во время спецоперации специалисты очистили от монтажной пены отверстие в двух местах, и с помощью кусков ткани установили «барьер», который не позволял летучим мышам извне проникнуть внутрь, но помог выбраться наружу.

Обследовали ситуацию внутри техническим бароскопом. В общем, спасение длилось три часа. Специалисты также объяснили местным жителям, чтобы щель не трогали.

Истояник: bat-kharkov







