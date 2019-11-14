Курс валют

Новости

Все новости
Видео / Общество / Харьков
Вчера, 12:00
76
Версия для печати

Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео

В ночь на 14 ноября волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов. Об этом сообщает Kharkiv Bat Group. Предварительно неравнодушные собрали 5 тысяч гривень для аренды спецтехники на 3 часа.

Летучие мыши поселились в щели на высоте 10 этажа. Они пищали в ловушке, поэтому отыскать замурованное место удалось сразу.

Во время спецоперации специалисты очистили от монтажной пены отверстие в двух местах, и с помощью кусков ткани установили «барьер», который не позволял летучим мышам извне проникнуть внутрь, но помог выбраться наружу.

Обследовали ситуацию внутри техническим бароскопом. В общем, спасение длилось три часа. Специалисты также объяснили местным жителям, чтобы щель не трогали.

Истояник: bat-kharkov



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт