Трамп готовится "на вылет": начались слушания по импичменту

В среду в 17:06 по Киеву в США начались публичные слушания в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. На слушания прибыли временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"В 2014 году Россия вторглась на территории партнера США - Украины", - с таких слов начал свое вступительное заявление глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая со вступительным словом на публичных слушаниях в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа, заявил о коррупции в правоохранительных органах Украины.

“Повсеместно распространенная и давняя проблема коррупции в Украине включала в себя ситуацию, связанную с энергетической компанией Burisma. С 2014 года главную озабоченность американского правительства вызывал владелец Burisma Николай Злочевский, чьи замороженные за рубежом активы мы пытались вернуть от имени Украины. В начале 2015 года я задал заместителю Генерального прокурора (Украины — ред.) вопросы о том, почему расследование в отношении Злочевского было прекращено. Исходя из нашего убеждения, прокуроры брали взятки за закрытие дела”, — сказал Кент.

Он заявил, что позже узнал о том, что сын бывшего вице-президента США, Хантер Байден, был членом правления Burisma. После этого в феврале 2015 года в ходе разговора с сотрудниками Канцелярии вице-президента Кент выразил обеспокоенность, что статус Хантера Байдена в качестве члена правления может создать впечатление конфликта интересов.

“Однако позвольте мне уточнить. Я не видел никаких попыток со стороны американских чиновников прикрыть Burisma. На самом деле, я и другие американские чиновники последовательно выступали за возобновление расследования дела Злочевского, а также за привлечение к ответственности коррумпированных прокуроров, которые закрыли дело... В 2018-19 годах я все больше узнавал об усилиях Руди Джулиани и других людей, включая его коллег Льва Парнаса и Игоря Фурмана, против бывшего посла Мари Йованович и других должностных лиц посольства США в Киеве. Главными агитаторами с украинской стороны в этих усилиях были некоторые из тех же бывших коррумпированных прокуроров, с которыми я сталкивался, в частности Юрий Луценко и Виктор Шокин. В настоящее время они распространяют ложную информацию... против тех, кто разоблачает их неправомерные действия, включая американских дипломатов, украинских чиновников по борьбе с коррупцией и реформистски настроенных групп гражданского общества в Украине”, — добавил дипломат.



Напомним, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельства предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

На следующий день, 5 ноября, - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября - показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Добавим, в Белом доме, в свою очередь, считают, что резолюция об импичменте Трампа не меняет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Источник: УНН







